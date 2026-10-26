Подмосковный врач Сульдина назвала болезнь, годами маскирующуюся под усталость
Йододефицитные заболевания – одни из самых распространённых, но наименее диагностируемых. Об этом сообщила врач-эндокринолог Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова Людмила Сульдина.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от дефицита йода на планете страдают более двух миллиардов человек. В России йодный дефицит наблюдается у 80% населения.
«Гормоны щитовидной железы регулируют работу почти всех систем. При этом йод в организме не вырабатывается – мы получаем его только с пищей, водой и воздухом. В большинстве регионов России, в том числе в Подмосковье, почва бедна йодом, а значит, и местные продукты содержат его в недостаточном количестве. Человек может годами жить с хроническим дефицитом, пока организм не начнет давать сбои», – пояснила Сульдина.
По её словам, последствия йодного дефицита гораздо серьёзнее, чем принято думать. Так, во время беременности нехватка йода повышает риск выкидышей, врождённых аномалий и даже гибели ребёнка. Дефицит йода у детей приводит к необратимым нарушениям умственного и физического развития. Это главная предотвратимая причина умственной отсталости в мире. У взрослых развивается зоб, гипотиреоз, снижается память и работоспособность.
Врач назвала суточную потребность в йоде. Детям до пяти лет необходимо 90 мкг; от пяти 12 лет – 120 мкг йода; подросткам и взрослым – 150 мкг; беременным и кормящим женщинам – 250 мкг.
«На ранних этапах заболевания эндокринной железы часто маскируются под обычную усталость или стресс. Среди сигналов того, что организму не хватает йода, – постоянная усталость и сонливость; рассеянность и ухудшение памяти; беспричинный набор веса; зябкость; сухость кожи, ломкость волос и ногтей; ощущение «кома в горле»; увеличение объёма шеи», – подчеркнула врач.
При этом она предупредила об опасности самолечение йодом. Идея, что йод нужен всем и всегда, – опасное заблуждение. В большинстве случаев дополнительный приём препаратов йода необходим. Однако существуют состояния, при которых йод строго противопоказан. Поэтому назначать препараты может только врач после обследования.