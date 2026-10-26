Подмосковный врач Сульдина назвала болезнь, годами маскирующуюся под усталость

26 октября 2026, 14:21

оригинал Фото: istockphoto / peakSTOCK

Йододефицитные заболевания – одни из самых распространённых, но наименее диагностируемых. Об этом сообщила врач-эндокринолог Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова Людмила Сульдина.





По данным Всемирной организации здравоохранения, от дефицита йода на планете страдают более двух миллиардов человек. В России йодный дефицит наблюдается у 80% населения.

«Гормоны щитовидной железы регулируют работу почти всех систем. При этом йод в организме не вырабатывается – мы получаем его только с пищей, водой и воздухом. В большинстве регионов России, в том числе в Подмосковье, почва бедна йодом, а значит, и местные продукты содержат его в недостаточном количестве. Человек может годами жить с хроническим дефицитом, пока организм не начнет давать сбои», – пояснила Сульдина.

Фото: istockphoto / photka

Фото: istockphoto / Silver Place

«На ранних этапах заболевания эндокринной железы часто маскируются под обычную усталость или стресс. Среди сигналов того, что организму не хватает йода, – постоянная усталость и сонливость; рассеянность и ухудшение памяти; беспричинный набор веса; зябкость; сухость кожи, ломкость волос и ногтей; ощущение «кома в горле»; увеличение объёма шеи», – подчеркнула врач.