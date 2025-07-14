В Химках поставили на кадастр новостройку ЖК «1-й Шереметьевский»

14 июля 2025, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 447 квартир, построенный в составе жилого комплекса «1-й Шереметьевский»» в химкинском микрорайоне Подрезково, поставлен на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Здание переменной этажности — от 15 до 18 этажей, его общая площадь составляет около 35 тысяч квадратных метров. Помимо квартир, здесь расположены кладовые и коммерческие помещения.





«Адрес новостройки: город Химки, микрорайон Подрезково, улица Комсомольская, дом №14. Кадастровый номер: 50:10:0040207:3153», — говорится в сообщении.