Подмосковный завод кабелей начал проект по повышению производительности

23 сентября 2026, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «НПП «ТЕХНОКАБЕЛЬ» из городского округа Пушкинский стала участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Компания выпускает силовые, гибкие и монтажные кабели, а также установочные и соединительные провода. Сейчас она расширяет производственные возможности и ассортимент продукции.

«Предприятие вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проведёт диагностику выбранного производственного процесса и определит возможности его оптимизации. По итогам пилотного проекта планируется сократить время протекания процесса не менее чем на 12%, снизить объём незавершенного производства на 14% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%», – рассказали в министерстве.