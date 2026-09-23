Подмосковный завод кабелей начал проект по повышению производительности
Компания «НПП «ТЕХНОКАБЕЛЬ» из городского округа Пушкинский стала участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Компания выпускает силовые, гибкие и монтажные кабели, а также установочные и соединительные провода. Сейчас она расширяет производственные возможности и ассортимент продукции.
«Предприятие вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проведёт диагностику выбранного производственного процесса и определит возможности его оптимизации. По итогам пилотного проекта планируется сократить время протекания процесса не менее чем на 12%, снизить объём незавершенного производства на 14% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%», – рассказали в министерстве.
Отработанные в ходе проекта инструменты бережливого производства в дальнейшем предприятие сможет применять и в других производственных процессах.
Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, нужно подать заявку на ИТ-платформе.