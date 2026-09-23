Уникальный препарат из Дубны просят зарегистрировать на Ближнем Востоке
Компания «Пуль-Сар» из ОЭЗ «Дубна» представила на конгрессе американского общества хирургов в Объединённых Арабских Эмиратах препарат «Лимфоблок».
Как сообщили в пресс-службе Мининвеста, презентация вызвала ажиотаж в профессиональном сообществе.
«Главный вопрос, который звучал после нашей презентации, когда медицинское изделие будет зарегистрировано за границей. Хирурги, в основном из стран Ближнего Востока, подходили и интересовались, как быстро препарат может получить регистрацию в их регионе. Такой ажиотаж предполагает большие перспективы для нашего продукта на Ближнем Востоке», – отметила гендиректор компании «Пуль-Сар» Ксения Менглет.Лимфоблок – единственный препарат, надёжно блокирующий лимфорею. Это истечение лимфы, возникающее при обширных хирургических операциях, в основном онкологических. Для её вывода лимфы хирурги до сих пор вынуждены использовать дренаж – специальные трубки.
Российский препарат останавливает лимфорею сразу и стимулирует быстрое заживление раны. Аналогов «Лимфоблоку» в мире нет.
«Уникальный препарат уже активно применяют в отечественных медучреждениях. Компания поставляет его в Казахстан, готовится к экспорту в Турцию. Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии – ближайшая экспортная перспектива», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания работает в ОЭЗ «Дубна» с 2022 года. За этот период на её производственной площадке полностью сформированы технологические линии. Производственные мощности «Пуль-Сар» составляют до полумиллиона единиц продукции в год.