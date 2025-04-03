В Подмосковье реализуют 28 проектов импортозамещения в фармацевтике и медицине

Фото: пресс-служба компании «Петровакс»
В Московской области в последние три года заявили к реализации около 30 инвестпроектов технологического суверенитета в медицине и фармацевтике. Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«28 инвестпроектов заявлено в Подмосковье с момента принятия регионального закона об импортозамещении в марте 2022 года. Суммарно их инвестиции превышают 24 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в регионе планируется создать более 2,6 тыс. высококвалифицированных рабочих мест», – уточнила Зиновьева.Как отметили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, реализация проектов технологического суверенитета в фармацевтике и медицине обеспечит безопасность в важнейшей социальной сфере – здравоохранении.
Подобрать земельный участок в Подмосковье под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона.
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Лора Луганская