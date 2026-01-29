Резидент ОЭЗ «Дубна» произвёл за год более 2 млн единиц витаминных добавок

29 января 2026, 22:02

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Анастасия Игнатова

Компания «Нутришн фарм», которая является резидентом Особой экономической зоны «Дубна», выпустила за год более двух миллионов единиц биологически активных добавок. Об этом рассказал гендиректор производства Владислав Юдин.





Он уточнил, что это не конечная сумма. В ближайшее время планируется увеличить количество до 2,5 миллионов.

«Компания производит магний, витамины группы B и D3, коллаген, клетчатку и спортивное питание. Она пользуется особой технологией производства Novasol, что позволяет улучшить усвояемости веществ. Технология используется при производстве витамина D3. Она немецкая, но «Нутришн фарм» заключила договор с российским представителем «Акванова рус» и получила права на её использование при производстве препаратов. Больше никто в России эту методику не применяет», – рассказал Юдин.