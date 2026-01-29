Президенту Путину представили подмосковный робот-сортировщик COMITAS
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов представил президенту Владимиру Путину в числе отечественных разработок роботизированных систем автономный робот-сортировщик COMITAS. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Робот создали для быстрой сортировки штучных грузов – от писем и посылок до товаров ритейла, электронной коммерции и продуктов питания. Инновационное логистическое оборудование предназначено для работы на складах, в сортировочных и распределительных центрах.
«По поручению Путина логистические роботы должны заменить человека на тяжёлых производствах. Предполагается, что их внедрение высвободит до 45% сотрудников складов. Оценив экспозицию передовых разработок, глава государства заявил, что разнообразие отечественных беспилотных технологий впечатляет. У России есть научный и промышленный потенциал, чтобы стать одним из мировых лидеров в области автономных систем», – отметили в ведомстве.
В прошлом году на своём предприятии в Солнечногорске компания COMITAS завершила разработку и запустила серийное производство инновационных логистических роботов в рамках совместного проекта с Минпромторгом России.
В 2025 году около 60 роботов прошли испытания на складах, подтвердив эффективность и готовность к коммерческому внедрению. В ближайшее время компания запустит проекты с ключевыми игроками рынка. А с ростом спроса на роботизированные решения она готова выйти на объём производства до 2000 роботов в год.