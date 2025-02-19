Подмосковный завод лифтов открыл учебный центр и выпустил первых слушателей

Учебный центр для подготовки специалистов по подъемному оборудованию открыли на базе лифтостроительного завода «ПУЛЬС», который входит в ГК LIFT-IMPORT. Там будут обучать монтажников, наладчиков и специалистов по сервисному обслуживанию, сообщили в пресс-служба Мининвеста Московской области.