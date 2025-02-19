Подмосковный завод лифтов открыл учебный центр и выпустил первых слушателей

Фото: пресс-служба лифтостроительного завода «ПУЛЬС»
Учебный центр для подготовки специалистов по подъемному оборудованию открыли на базе лифтостроительного завода «ПУЛЬС», который входит в ГК LIFT-IMPORT. Там будут обучать монтажников, наладчиков и специалистов по сервисному обслуживанию, сообщили в пресс-служба Мининвеста Московской области.
Компания инвестировала в создание учебного центра около 5 млн рублей. Первые слушатели уже прошли обучение в центре.
Всем обучающимся выплачивается стипендия в 15 тыс. рублей в неделю, пр необходимости предоставляется общежитие. После завершения программы успешные выпускники смогут устроиться на работу в подразделения компании и на завод «ПУЛЬС», специализирующийся на создании уникальных лифтовых систем под ключ.
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«На этой неделе стартовал второй поток обучения. К занятиям приступили как новички в отрасли, так и опытные специалисты, желающие повысить квалификацию. Ожидается, что всего до конца года в центре пройдут обучение около 100 специалистов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Ежегодно в Учебном центре планируют проводить 10 потоков. Программа длится месяц и ведется по таким направлениям, как монтаж и обслуживание лифтового оборудования, эскалаторов и траволаторов, лифтовых шахт и сложных металлоконструкций.
Всем обучающимся выплачивается стипендия в 15 тыс. рублей в неделю, пр необходимости предоставляется общежитие. После завершения программы успешные выпускники смогут устроиться на работу в подразделения компании и на завод «ПУЛЬС», специализирующийся на создании уникальных лифтовых систем под ключ.
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Лора Луганская