Подмосковный завод отгрузил партию внедорожных самосвалов для Кузбасса

05 ноября 2026, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба МЗ «Тонар»

Завод «Тонар», производственные мощности которого расположены в Орехово-Зуевском городском округе, отгрузил 11 внедорожных самосвалов «Тонар 7504» партнёрам из Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Как отметили в ведомстве, самосвал предназначен для эксплуатации в сложных условиях и выполнения интенсивных транспортных задач.

«С момента появления первого поколения техники в 2012 году модель прошла несколько этапов модернизации. При обновлении особое внимание уделили манёвренности и эффективности техники в условиях эксплуатации», – рассказали в ведомстве.