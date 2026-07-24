Подмосковный завод «Тонар» выпустил обновлённую линейку прицепов
Машиностроительный завод «Тонар», работающий в Орехово-Зуевском округе, модернизировал линейку тракторных прицепов. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на компанию.
Изменения внесли с учётом отзывов и предложений пользователей техники. Самые заметные коснулись самосвального тракторного прицепа «Тонар ПТ2».
«В новой версии изменена конструкция дышла, благодаря чему уменьшился радиус разворота и повысилась манёвренность. Кроме того, прицеп оборудован модернизированной балансирной подвеской и более широкими шинами. Доработки также внесли в модели «Тонар ПТ7» и БС18. У них тоже изменили форму дышла и усилили опорное устройство, что повысит надёжность техники при работе в сложных условиях», – рассказали в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, машиностроительный завод «Тонар» производит прицепную технику, внедорожные, шарнирно-сочленённые самосвалы и автопоезда повышенной грузоподъемности. Продукция предприятия поставляется в регионы России и за рубеж.