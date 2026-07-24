В Подмосковье вручили сертификаты по льготной ипотеке молодым учёным и работникам ОПК
Учёным научных организаций и специалистам оборонно-промышленного комплекса Подмосковья вручили свидетельства на право получения жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Церемония прошла в Доме правительства Московской области. Свидетельства вручила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Задача Московской области – обеспечить наших учёных и специалистов ОПК жильём, создать условия для концентрации их усилий на научной деятельности, разработках и открытиях. В этом году участниками подпрограммы стали 30 молодых уникальных специалистов из 17 организаций подмосковного ОПК, а также 30 молодых учёных из восьми научных организаций региона. Всего за время действия подпрограммы «Социальная ипотека» льготное жильё получили более 870 человек», – сказала Зиновьева.Правительство Московской области поддерживает по этой подпрограмме учёных научных организаций и специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса региона в возрасте до 35 лет. Им помогают приобрести жильё в Подмосковье при условии заключения договора ипотечного жилищного кредитования на срок 10 лет.
«В этом году мы вручаем 219 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Их получат 81 медработник, 73 учителя, 60 молодых учёных, а также пять тренеров», – сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.Она напомнила, что участникам положено по программе от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ежемесячно компенсирует ему сумму основного долга. Таким образом, участники программы платят только проценты по кредиту.