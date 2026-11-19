Подмосковным аграриям помогут освоить зарубежные маркетплейсы
Предприятия агропрома Московской области могут воспользоваться для выхода на зарубежные маркетплейсы и развития онлайн-продаж инструментами Российского экспортного центра. Об этом напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Производителям доступны бесплатные вебинары, индивидуальные консультации, цифровые сервисы для подбора торговых площадок, а также практические программы подготовки к экспорту.
Так, на портале «Госуслуги ВЭД» работает онлайн-помощник, который подбирает зарубежные маркетплейсы с учётом вида продукции и страны продаж. Помимо этого, он даёт рекомендации по запуску торговли.
«Ещё один полезный инструмент – каталог «Электронная торговля», включающий более 250 зарубежных площадок. Для подготовки к выходу на международные рынки РЭЦ проводит бесплатные вебинары, расписание которых доступно на сайте. Участники могут узнать об особенностях сертификации, логистики и требованиях зарубежных рынков. Материалы доступны и в записи», – рассказали в ведомстве.Кроме того, производители могут получить индивидуальные консультации по выбору каналов продаж и решению вопросов экспорта через интернет.
Практическими навыками участники могут овладеть в рамках бизнес-игры «Выйти в онлайн за 1 час». За это время предприниматели проходят основные этапы организации зарубежных продаж от выбора страны и торговой площадки до расчёта логистики и планирования продвижения.
Ещё одной возможностью для подмосковных предприятий АПК станет международная конференция EXPORT ONLINE’26, которая состоится 10 декабря. Она ориентирована на российские компании, планирующие выходить на зарубежные рынки через электронную торговлю. Представители международных торговых площадок и эксперты поделятся практическим опытом.
Принять участие в конференции можно очно или онлайн. Регистрация и программа доступны на сайте мероприятия.