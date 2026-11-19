19 ноября 2026, 22:36

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Предприятия агропрома Московской области могут воспользоваться для выхода на зарубежные маркетплейсы и развития онлайн-продаж инструментами Российского экспортного центра. Об этом напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





Производителям доступны бесплатные вебинары, индивидуальные консультации, цифровые сервисы для подбора торговых площадок, а также практические программы подготовки к экспорту.



Так, на портале «Госуслуги ВЭД» работает онлайн-помощник, который подбирает зарубежные маркетплейсы с учётом вида продукции и страны продаж. Помимо этого, он даёт рекомендации по запуску торговли.

«Ещё один полезный инструмент – каталог «Электронная торговля», включающий более 250 зарубежных площадок. Для подготовки к выходу на международные рынки РЭЦ проводит бесплатные вебинары, расписание которых доступно на сайте. Участники могут узнать об особенностях сертификации, логистики и требованиях зарубежных рынков. Материалы доступны и в записи», – рассказали в ведомстве.