Подмосковным аграриям расскажут, как экспортировать продукцию в ОАЭ

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Производители агропромышленного комплекса Подмосковья, которые уже поставляют продукцию в ОАЭ или планируют расширить своё присутствие на рынке, могут принять участие в специализированном вебинаре.
Онлайн-мероприятие, посвящённое вопросам сертификации и регистрации товаров для экспорта в Объединённые Арабские Эмираты, состоится 23 апреля с 11:00 до 13:00, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По итогам прошлого года объём экспорта подмосковной АПК-продукции в ОАЭ достиг 4,7 тысячи тонн. Основную долю поставок составили говядина и мясо птицы.
В ходе вебинара участникам расскажут о системе обязательной и добровольной сертификации, процессе регистрации пищевой продукции через муниципалитет Дубая, а также о получении сертификата «Халяль», подтверждающего соответствие исламским требованиям. Кроме того, будет представлена информация об услугах Российского экспортного центра, доступных отечественным компаниям в Эмиратах.
Зарегистрироваться на вебинар можно на официальном сайте. Спикерами выступят эксперты Центра экспертной поддержки РЭЦ, представители офиса РЭЦ в ОАЭ и специалисты сертификационных организаций.
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По итогам прошлого года объём экспорта подмосковной АПК-продукции в ОАЭ достиг 4,7 тысячи тонн. Основную долю поставок составили говядина и мясо птицы.
В ходе вебинара участникам расскажут о системе обязательной и добровольной сертификации, процессе регистрации пищевой продукции через муниципалитет Дубая, а также о получении сертификата «Халяль», подтверждающего соответствие исламским требованиям. Кроме того, будет представлена информация об услугах Российского экспортного центра, доступных отечественным компаниям в Эмиратах.
Зарегистрироваться на вебинар можно на официальном сайте. Спикерами выступят эксперты Центра экспертной поддержки РЭЦ, представители офиса РЭЦ в ОАЭ и специалисты сертификационных организаций.
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Дайана Хусинова