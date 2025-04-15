Подмосковным аграриям расскажут, как экспортировать продукцию в ОАЭ

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится в период с 22 по 24 и с 28 по 29 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, со ссылкой на МТППК.