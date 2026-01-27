Подмосковным аграриям расскажут, как продавать продукцию за рубежом
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает производителей региона на серию бесплатных вебинаров Российского экспортного центра. Онлайн-встречи пройдут с 28 по 30 января и будут посвящены выходу на зарубежные рынки, участию в международных выставках и продвижению сельхоз- и пищевой продукции за рубежом. Об этом сообщили в ведомстве.
Участие бесплатное, но для подключения необходима предварительная регистрация. В программе — пять тематических сессий с участием экспертов РЭЦ и практикующих консультантов, которые работают с экспортом каждый день.
28 января с 10:00 до 12:00 пройдет вебинар «Фокус на Турцию». Представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин расскажет о ситуации на рынке, представит календарь сельскохозяйственных выставок на 2026 год и разберёт конкретные шаги для выхода и масштабирования бизнеса. В этот же день, в 11:00, стартует сессия «Как выжать максимум из участия в международном мероприятии: опыт в Марокко и Иране». Эксперты сервиса «Профессионалы экспорта» покажут, как превращать выставки в реальные контракты, и поделятся готовыми шаблонами общения с партнёрами и стратегиями переговоров.
29 января с 10:00 до 12:00 участники смогут подключиться к вебинару «Полный гид по выставкам в Кыргызстане». Эксперты РЭЦ Роман Иванов и представитель компании BiExpo Виктор Линовицкий расскажут о выставках 2026 года и объяснят, какие меры поддержки доступны экспортёрам. С 11:00 до 13:00 в этот же день пройдет сессия «Ключ к рынку Египта». Специалисты РЭЦ подробно разберут вопросы сертификации продукции, регистрации товаров и защиты торговых марок.
Серию вебинаров 30 января в 10:00 завершит сессия «Прорыв в Индонезию». Руководитель представительства РЭЦ в Индонезии Вадим Вараксин расскажет о возможностях зоны свободной торговли, подведет итоги 2025 года и представит планы по развитию экспортных проектов на 2026 год.
Читайте также: