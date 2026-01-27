Подмосковным аграриям расскажут, как продавать продукцию за рубежом

27 января 2026, 17:56

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает производителей региона на серию бесплатных вебинаров Российского экспортного центра. Онлайн-встречи пройдут с 28 по 30 января и будут посвящены выходу на зарубежные рынки, участию в международных выставках и продвижению сельхоз- и пищевой продукции за рубежом. Об этом сообщили в ведомстве.