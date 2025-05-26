В Подмосковье с 26 по 28 мая ограничат движение на двух ж/д переездах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Движение автомобилей на двух подмосковных железнодорожных переездах — у станции Фрязево и рядом с Озёрной улицей в Луховицах — ограничат с 26 по 28 мая в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Движение по переезду у станции Фрязево Ярославского направления будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме с 22:00 26 мая до 5:00 27 мая и в тот же период с вечера 27 мая до утра 28 мая», — говорится в сообщении.А переезд, расположенный рядом с улицей Озёрная в Луховицах, будет полностью закрыт с 8:00 до 16:00 27 и 28 мая. На время перекрытия водителям рекомендуется использовать переезд на улице Гагарина у Луховицкого мукомольного завода.
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