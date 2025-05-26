В Красногорске оптимизировали работу шести светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы шести светофоров изменили в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, благодаря этому было увеличено время проезда по Волоколамскому шоссе в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили светофоры на перекрёстках Волоколамского шоссе с улицами Елизарова, Чапаева и Мерлушкина, на поворотах в сторону улицы Озёрная и деревни Аникеевка, а также у автобусной остановки ««Новоникольское-2», — говорится в сообщении.Работа по оптимизации светофоров в Московской области проводится регулярно, она направлена на увеличение пропускной способности дорог и снижение риска ДТП.
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Лев Каштанов