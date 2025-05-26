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В Красногорске оптимизировали работу шести светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Режим работы шести светофоров изменили в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, благодаря этому было увеличено время проезда по Волоколамскому шоссе в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили светофоры на перекрёстках Волоколамского шоссе с улицами Елизарова, Чапаева и Мерлушкина, на поворотах в сторону улицы Озёрная и деревни Аникеевка, а также у автобусной остановки ««Новоникольское-2», — говорится в сообщении.
Работа по оптимизации светофоров в Московской области проводится регулярно, она направлена на увеличение пропускной способности дорог и снижение риска ДТП.

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#опалиха
Причиной обоих возникших в Подмосковье за сутки природных пожаров стали поджоги
26 мая 2025, 11:45

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории Подмосковного гослесфонда за 25 мая обнаружили и ликвидировали два природных пожара. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Первый очаг возгорания заметили местные жители в Крюковском участковом лесничестве Клинского филиала Мособллеса в 3 км от микрорайона Высокое посёлка городского типа Андреевка городского округа Солнечногорск. Они сразу же сообщили об этом по телефону 112. Пожар менее чем три часа ликвидировали 14 человек и пять единиц техники», – рассказали в ведомстве.
Во втором случае при проведении лесоавиационных работ пилоты увидели очаг возгорания в Виноградовском участковом лесничестве в полутора километрах от села Усадище городского округа Воскресенск. Возгорание ликвидировали четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Работы заняли чуть менее полутора часов.

Причинами пожаров в Комлесхозе назвали действия человека. Подозреваемые в поджогах устанавливаются, материалы направлены в надзорные органы.

В ведомстве напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.

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На фестивале в Подольске поймали более 13 кг рыбы
26 мая 2025, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль по ловле рыбы поплавочной удочкой провёл на реке Рожай у деревни Сергеевка городского округа Подольск Климовский рыболовный клуб, общий улов участников мероприятия составил более 13 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В фестивальном лове приняли участи 19 человек. Первое место занял Александр Митрошин с результатом 2 кг 80. Вторым стал Александр Волков, чей улов составил 1 кг 830 граммов. А замкнул тройку призёров Алексей Гамарь с результатом 1 кг 420 граммов. Победители получили кубки и медали», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль проводится регулярно. Он посвящён памяти участника клуба, судьи детских турниров Сергея Лоскутова. Следующее соревнование состоится 28 июня, его участниками станут юные рыболовы.

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Выдача сертификата позволит за месяц переехать из аварийного жилья в новое
26 мая 2025, 11:27

Александр Туровский (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Около 1 млн. человек проживают в Подмосковье в ветхом и аварийном жилье. Такие данные привёл министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский. Он рассказал о дополнительных мерах государственной поддержки переселенцев из аварийного жилья в регионе.
«У нас есть поручение президента Владимира Путина вытащить людей из трущоб, и чтобы объёмы аварийного жилья больше не увеличивались. Общий жилой фонд в регионе – это 53,4 тыс. жилых домов площадью 195 млн. кв. м. Фактическое число проживающих – около 7,5 млн граждан. Ветхое и аварийное жильё – это 16 тыс. многоквартирных домов и почти 19 млн. «квадратов», где фактические проживают около 1 млн. наших граждан. Площадь ветхого и аварийного жилья от общего жильного фонда Московской области составляет 10%», – сказал Туровский на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с областным правительством и главами муниципалитетов.
Министр напомнил, что в государственную программу входят дома, признанные аварийными до 1 апреля текущего года.
«Сейчас в неё включено 693 тыс. кв. м. и почти 18 тыс. помещений, в которых проживают 43 тыс. человек. Расселение осуществляется за внебюджетные и бюджетные источники финансирования. Реализация госпрограммы за бюджетные источники запланирована до 2030-го, за внебюджетные – до 2032 года», – отметил Туровский.
Как подчеркнул министр, основной механизм расселения – быстрое строительство домов. Он предложил вернуться к господдержке переселенцев в виде сертификата.
«Для расселения необходимы быстрые решения. Поэтому предлагаем вернуться к такой практике государственной поддержки, как сертификат. В 2024 году мы расселили более 2,2 тыс. человек с 42 тыс. кв. м. аварийного жилья. Это позволило за два – три месяца перевезти людей из аварийного фонда в современное, новое жильё», – рассказал министр.
По словам Туровского, сертификат – это быстро. Все операции позволяют всего за месяц переехать людям из аварийного фонда в новое жильё.

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В Мытищах построят детский сад на десять групп
26 мая 2025, 11:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад появится на территории жилого комплекса «Страна. Парковая» в Мытищах. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на строительство этого соцобъекта. Информация об этом размещена в соцсетях ведомства.
«Трёхэтажный детский сад рассчитан на десять групп воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. На первом этаже разместят помещения для групп младшего возраста, кабинет психолога, медпункт и кухню. На верхних этажах будут спортивный и музыкальный залы, а также прочие помещения для развития детей», — говорится в сообщении.
Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области регулярно размещает актуальную информацию в своих социальных сетях: на официальной странице «ВКонтакте» и Telegram-канале. Подписчиков информируют о планах по строительству и ремонту жилья и социальных объектов, о реализации этих планов, а также о льготных жилищных программах.

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В Подмосковье стартует приём заявок на грантовый конкурс для НКО
26 мая 2025, 10:43

Фото: пресс-служба министерства информации и молодёжной политики МО

Грантовый конкурс для некоммерческих организаций, действующих в сфере развития гражданского общества, проведут в Московской области. Заявки на участие будут приниматься со 2 июня по 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.
«К участию в конкурсном отборе допускаются социально значимые проекты некоммерческих неправительственных организаций, направленные на развитие институтов гражданского общества в Московской области», — говорится в сообщении.
Заявки будут приниматься по четырём направлениям: культур и искусство, социальная защита граждан, молодёжная политика и волонтёрская деятельность. Общая сумма гранта составляет более 92 миллионов рублей.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства.

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