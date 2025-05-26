Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 26 по 28 мая

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных электричек, курсирующих на Ленинградском направлении, меняется с 26 по 28 мая в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период будут проводиться работы по модернизации второго главного пути перегона между Дорошихой и Тверью. Кроме того, планируется заменить стрелочный перевод на станции Спирово. Из-за этого из расписания временно выведут электричку №7548 на участке Москва — Зеленоград-Крюково, а ряд поездов, курсирующих между Тверью и станцией Бологое, отменят на всём маршруте», — говорится в сообщении.Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте МТППК или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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