Подмосковным больницам необходимы доноры с двумя отрицательными группами крови

03 августа 2026, 14:50

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Больницам Московской области срочно нужно пополнить запасы крови первой и второй групп с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.





«Каждая донация — шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов хирургических и ожоговых отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями», — сказала заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.