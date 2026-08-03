Подмосковным больницам необходимы доноры с двумя отрицательными группами крови
Больницам Московской области срочно нужно пополнить запасы крови первой и второй групп с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
«Каждая донация — шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов хирургических и ожоговых отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями», — сказала заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.