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Подмосковным больницам необходимы доноры с двумя отрицательными группами крови

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Больницам Московской области срочно нужно пополнить запасы крови первой и второй групп с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.



Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

«Каждая донация — шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов хирургических и ожоговых отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями», — сказала заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.
Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.
Лев Каштанов

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