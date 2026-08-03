В Подмосковье выявили более 280 нарушений закона при реализации нацпроектов

03 августа 2026, 14:36

оригинал Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Свыше 280 нарушений закона при реализации национальных проектов выявили в Московской области за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.





К дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 130 человек.





«Из более чем 280 нарушений, выявленных прокуратурой Подмосковья за три месяца, больше всего пришлось на нацпроект «Инфраструктура для жизни» (165), «Молодёжь и дети» (58) и «Семья (20)», — говорится в сообщении.