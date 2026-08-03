В Подмосковье выявили более 280 нарушений закона при реализации нацпроектов
Свыше 280 нарушений закона при реализации национальных проектов выявили в Московской области за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.
К дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 130 человек.
«Из более чем 280 нарушений, выявленных прокуратурой Подмосковья за три месяца, больше всего пришлось на нацпроект «Инфраструктура для жизни» (165), «Молодёжь и дети» (58) и «Семья (20)», — говорится в сообщении.На реализации проектов по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обнаружили 14 нарушений, по нацпроекту «Экологическое благополучие» — восемь, по нацпроектам «Кадры» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства» — по шесть, по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» — пять, а по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» — три.