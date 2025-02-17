Подмосковным больницам нужны доноры с 1 и 3 отрицательными группами крови

Доноров с первой и третьей группами крови с отрицательным резус-фактором приглашают сдать кровь для нужд медицинских учреждений Московской области, по данным на 17 февраля имеющихся запасов этих групп крови недостаточно, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.