Подмосковным больницам нужны доноры с 1 и 3 отрицательными группами крови

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Доноров с первой и третьей группами крови с отрицательным резус-фактором приглашают сдать кровь для нужд медицинских учреждений Московской области, по данным на 17 февраля имеющихся запасов этих групп крови недостаточно, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с первой и третьей отрицательными группами крови. Донорская кровь необходима пациентам для переливания. Она нужна пострадавшим в ДТП, людям с ожогами и травмами, онкобольным, а также новорождённым с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Донорами крови могут стать совершеннолетние люди без медицинских противопоказаний. Сдать кровь можно в Московском областном центре крови, расположенном в Москве по адресу: улица Металлургов, дом №37А, а также в подразделениях центра в Воскресенске, Подольске, Щёлкове и Орехово-Зуеве.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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