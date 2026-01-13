В новокузнецком роддоме не пользовались новым оборудованием за 50 млн рублей

13 января 2026, 13:32

Фото: iStock/sudok1

В новокузнецком роддоме № 1 в 2025 году на закупку нового оборудования для родов было выделено более 50 миллионов рублей, однако врачи продолжают использовать устаревшие методы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.