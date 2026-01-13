В новокузнецком роддоме не пользовались новым оборудованием за 50 млн рублей
В новокузнецком роддоме № 1 в 2025 году на закупку нового оборудования для родов было выделено более 50 миллионов рублей, однако врачи продолжают использовать устаревшие методы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Осенью прошлого года больница получила шесть новых аппаратов ИВЛ и восемь реанимационных комплексов для новорождённых и недоношенных детей. Новая техника должна была помогать измерять дыхательные объёмы и минутную вентиляцию лёгких у младенцев, что повышает шансы на успешное выхаживание. Несмотря на это, персонал продолжал работать на старом оборудовании.
При этом родители жалуются на некомпетентность медиков. По их словам, врачи применяют запрещённый приём давления на живот для ускорения родового процесса, что недопустимо в РФ и может быть опасно для матери и ребёнка.
