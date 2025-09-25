В Подмосковье за август отремонтировали более 100 балконов и лоджий
В августе управляющие компании региона отремонтировали 103 балкона и лоджии в многоквартирных домах. Работы провели по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу региона, рассказали в Минчистоты Московской области.
Балконы и лоджии считаются частью фасада и относятся к общему имуществу дома. За их состояние отвечают управляющие организации. Специалисты укрепляют плиты, устраняют трещины, коррозию и разрушения, а еще решают проблемы с водоотведением.
Все работы проходят под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Жители могут подать заявку на ремонт в свою управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы.
