Достижения.рф

В Подмосковье за август отремонтировали более 100 балконов и лоджий

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В августе управляющие компании региона отремонтировали 103 балкона и лоджии в многоквартирных домах. Работы провели по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу региона, рассказали в Минчистоты Московской области.



Балконы и лоджии считаются частью фасада и относятся к общему имуществу дома. За их состояние отвечают управляющие организации. Специалисты укрепляют плиты, устраняют трещины, коррозию и разрушения, а еще решают проблемы с водоотведением.

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Все работы проходят под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Жители могут подать заявку на ремонт в свою управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0