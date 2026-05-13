В Подольске рассказали о ходе возобновлённого строительства ЖК «Новый Весенний»
Девелопер «Джи Три Групп», взявшийся достраивать жилой комплекс «Новый Весенний» в посёлке Сосновый Бор округа Подольск, проводит активные работы. В настоящее время на объекте возводят стены. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Согласно проекту, ЖК представляет из себя монолитно-кирпичный дом переменной этажности — от 20 до 23 этажей.
«Сейчас ведётся армирование и бетонирование вертикальных конструкций, формируется несущий каркас», — говорится в сообщении.В доме будет 620 квартир разных планировок: трёхкомнатных, двухкомнатных и однокомнатных. Покупатели смогут выбрать вариант без отделки, с черновой или чистовой отделкой. На первом этаже разместятся коммерческие помещения, а в подвальном — кладовки.