В Клину строят новый ФАП для жителей деревни Мисирево
В деревне Мисирево городского округа Клин продолжают строить фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) по модульной технологии. Стройка ведут по госпрограмме Московской области за счет регбюджета, сообщили в подмосковном Минстрое.
Специалисты уже занимаются устройством инженерных сетей, благоустройством территории, монтажом инженерного оборудования и чистовой отделкой помещений. На прилегающей территории формируют проезды и тротуары. На данный момент готовность объекта составляет 60%.
ФАП будет одноэтажным, общей площадью 200 м², с нагрузкой в 36 посещений за смену. В здании разместят кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную, палату для пациентов и помещения для персонала. В пункте будет все необходимое современное медицинское оборудование.
Завершить строительство планируют до конца 2025 года. Здания ФАПов, построенные концерном КРОСТ, выдержаны в едином архитектурном стиле: фасады отделаны рельефными панелями молочно-кофейного цвета с медицинским крестом.
