В Клину строят новый ФАП для жителей деревни Мисирево

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Мисирево городского округа Клин продолжают строить фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) по модульной технологии. Стройка ведут по госпрограмме Московской области за счет регбюджета, сообщили в подмосковном Минстрое.



Специалисты уже занимаются устройством инженерных сетей, благоустройством территории, монтажом инженерного оборудования и чистовой отделкой помещений. На прилегающей территории формируют проезды и тротуары. На данный момент готовность объекта составляет 60%.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
ФАП будет одноэтажным, общей площадью 200 м², с нагрузкой в 36 посещений за смену. В здании разместят кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную, палату для пациентов и помещения для персонала. В пункте будет все необходимое современное медицинское оборудование.

Завершить строительство планируют до конца 2025 года. Здания ФАПов, построенные концерном КРОСТ, выдержаны в едином архитектурном стиле: фасады отделаны рельефными панелями молочно-кофейного цвета с медицинским крестом.
Ирина Паршина

