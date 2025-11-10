В Клину строят новый ФАП для жителей деревни Мисирево

10 ноября 2025, 13:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Мисирево городского округа Клин продолжают строить фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) по модульной технологии. Стройка ведут по госпрограмме Московской области за счет регбюджета, сообщили в подмосковном Минстрое.