В подмосковной деревне Большое Буньково стартовал капремонт Центра образования

10 ноября 2025, 13:51

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Центра образования №26, расположенное в деревне Большое Буньково Ленинского округа по адресу: Ленинская улица, дом №182, начали капитально ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас на объекте, построенном 55 лет назад, проводят демонтажные работы.





«В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад, входную группу, кровлю, заменят все инженерные коммуникации — электропроводку, трубы отопления, водоснабжения и канализации, проведут отделку помещений, установят новые двери, окна, мебель и оборудование, а также пожарные датчики», — говорится в сообщении.