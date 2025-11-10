В подмосковной деревне Большое Буньково стартовал капремонт Центра образования
Здание Центра образования №26, расположенное в деревне Большое Буньково Ленинского округа по адресу: Ленинская улица, дом №182, начали капитально ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Сейчас на объекте, построенном 55 лет назад, проводят демонтажные работы.
«В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад, входную группу, кровлю, заменят все инженерные коммуникации — электропроводку, трубы отопления, водоснабжения и канализации, проведут отделку помещений, установят новые двери, окна, мебель и оборудование, а также пожарные датчики», — говорится в сообщении.На прилегающей территории проведут благоустройство.
Завершить все работы планируют к 1 сентября 2026 года.