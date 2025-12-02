Подмосковным фермерам передали в ноябре более 260 га сельхозземель

02 декабря 2025, 17:41

оригинал Фото: istockphoto.com/piyaset

Свыше 260 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, передали в аренду без торгов в ноябре текущего года шести фермерским хозяйствам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Участки расположены в семи подмосковных округах.





«Земельные участки общей площадью 267,3 га получили шесть крестьянско-фермерских хозяйств сроком на пять лет», — отметил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.