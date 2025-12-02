Пушкинскую снегоуборочную технику украсили к Новому году
Видео: t.me/Krasnotsvetov_MV
В городском округе Пушкинский к Новому году светящимися праздничными гирляндами украсили 15 единиц снегоуборочной техники. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Он назвал работников коммунальных служб округа настоящими волшебниками.
«Они провели большую работу по оформлению округа в преддверии Нового года, но на этом сюрпризы не заканчиваются. 15 единиц снегоуборочной техники засияли на дорогах Пушкинского. Такая яркая техника точно создаст праздничное настроение даже в самые тёмные декабрьские дни», – написал Красноцветов в своём Telegram-канале.По его словам, помимо этого, украшены базы коммунальных служб округа.