Подмосковным грибникам перечислили недопустимые на «тихой охоте» действия

23 июля 2025, 17:24

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В ближайшие недели в подмосковных лесах можно будет собрать богатый урожай белых, подберёзовиков, маслят, лисичек и других съедобных грибов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Там напомнили, что в Подмосковье разрешено без ограничений собирать большинство видов грибов. Однако под особой защитой находятся 27 редких видов из Красной книги региона.

«Это, например, саркосома шаровидная и спарассис курчавый, которые также охраняются Красной книгой России. Важно помнить, что краснокнижные грибы не предназначены для употребления в пищу. Они представляют природоохранную ценность и вместе с тем потенциальную опасность для здоровья. Сбор редких грибов запрещён законом и влечёт за собой штрафные санкции», – отметили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что ежегодно любители «тихой охоты» теряются в лесу. Важно заранее подготовиться к этому и знать, что делать в непредвиденной ситуации. «Собираясь в лес, наденьте яркую одежду. В случае необходимости это облегчит поиски. Сообщите родным точный район, куда вы направляетесь, и ориентировочное время возвращения. Возьмите с собой заряженный телефон, power bank, нож, спички, воду и немного еды», – порекомендовали в министерстве.