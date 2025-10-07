Подмосковным коммунальщикам закупили 130 единиц техники для вывоза отходов
В Московской области приобрели 130 единиц техники для вывоза твёрдых коммунальных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Исполняющий обязанности главы Минчистоты Игорь Даниленко вручил водителям ключи от первой партии спецтехники – 24 мусоровозов. Он выразил сотрудникам благодарность за работу.
«Мы передали нашему возчику часть техники от всей закупки на этот год. Всего в планах – 130 единиц более чем на 1,6 млрд рублей. Первая партия направлена в восемь муниципалитетов. Парк техники ежегодно увеличивается. Следующие поставки ожидаем в конце октября и начале ноября», – отметил Даниленко.Как рассказали в министерстве, в этом году автопарк спецтехники пополнят 70 мусоровозов для вывоза ТКО; 10 мусоровозов; 10 бункеровозов; 10 ломовозов; 21 мультилифт с прицепами-контейнеровозами; шесть единиц транспорта с крано-манипуляторными установками и три машины для промывки баков.
«Новая спецтехника оснащена системой 3D-кругового обзора. Камеры заднего вида упрощают работу водителей – им не требуется сторонняя помощь при маневрировании задним ходом. Это минимизирует риски для экипажа», – сказал руководитель компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.Новые мусоровозы обладают высокой мощностью, вместительным кузовом и могут уплотнять мусор.