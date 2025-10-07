Подмосковным коммунальщикам закупили 130 единиц техники для вывоза отходов

07 октября 2025, 19:26

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской област

В Московской области приобрели 130 единиц техники для вывоза твёрдых коммунальных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Исполняющий обязанности главы Минчистоты Игорь Даниленко вручил водителям ключи от первой партии спецтехники – 24 мусоровозов. Он выразил сотрудникам благодарность за работу.

«Мы передали нашему возчику часть техники от всей закупки на этот год. Всего в планах – 130 единиц более чем на 1,6 млрд рублей. Первая партия направлена в восемь муниципалитетов. Парк техники ежегодно увеличивается. Следующие поставки ожидаем в конце октября и начале ноября», – отметил Даниленко.

«Новая спецтехника оснащена системой 3D-кругового обзора. Камеры заднего вида упрощают работу водителей – им не требуется сторонняя помощь при маневрировании задним ходом. Это минимизирует риски для экипажа», – сказал руководитель компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.