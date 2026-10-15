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На дороге в Волоколамском округе загорелся грузовик

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовой автомобиль КамАЗ загорелся во время движения в селе Осташёво Волоколамского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



Инцидент произошёл в четверг, 15 октября, около 9:30. О происшествии работникам расположенной рядом пожарно-спасательной части рассказали очевидцы.

«У грузовика, оснащённого крано-манипуляторной установкой и перевозившего строительные материалы, внезапно воспламенился моторный отсек. Водитель припарковался на обочине и попытался сам справиться с пламенем при помощи огнетушителя, но не смог», — говорится в сообщении.
Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные убедились, что в машине нет газовых баллонов, и быстро потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал, а грузовик смог завестись и продолжить движение.
Лев Каштанов

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