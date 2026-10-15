В Орехово-Зуеве выставили на торги подряд на строительство котельной для стадиона

15 октября 2026, 14:33

оригинал Фото: медиасток.рф

Для расположенного в Орехово-Зуеве стадиона «Знамя труда», который сейчас реконструируют, планируют построить свою котельную. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы по возведению и обустройству котельной мощностью 4,5 МВт/ч. Завершить строительство нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.