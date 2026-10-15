В Орехово-Зуеве выставили на торги подряд на строительство котельной для стадиона
Для расположенного в Орехово-Зуеве стадиона «Знамя труда», который сейчас реконструируют, планируют построить свою котельную. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы по возведению и обустройству котельной мощностью 4,5 МВт/ч. Завершить строительство нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 116 миллионов 640 тысяч 120 рублей 15 копеек Заявки принимаются до 23 октября. Финансирование предусмотрено из бюджетов Московской области и Орехово-Зуевского округа.