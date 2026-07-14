Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры беспомощную пенсионерку

14 июля 2026, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожилой жительнице Ликино-Дулёва, которая упала в своей квартире и два дня пролежала на полу, пришли на помощь работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу спасения «Система-112» позвонили соседи женщины, обеспокоенные тем, что она два дня не выходит из квартиры и не подаёт признаков жизни.





«Прибывшие на место вместе с полицейскими спасатели решили не взламывать входную дверь, а попасть в квартиру, расположенную на втором этаже, через балкон. Для этого они установили трёхколенную лестницу, зашли в жилое помещение и увидели лежащую на полу хозяйку. Женщина была в сознании и рассказала, что лежит так уже двое суток», — говорится в сообщении.