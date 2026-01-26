В Щёлкове начали сносить одноэтажный аварийный дом на Фряновском шоссе

26 января 2026, 14:45

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Рабочие приступили к сносу аварийного одноэтажного многоквартирного дома, расположенного в Щёлкове по адресу: Фряновское шоссе, 64. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 1955 году, его общая площадь составляет около 150 квадратных метров.





«Со временем здание обветшало. Жильцов оттуда расселили в рамках договора о комплексном развитии территории, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.