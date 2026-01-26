В Щёлкове начали сносить одноэтажный аварийный дом на Фряновском шоссе
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Рабочие приступили к сносу аварийного одноэтажного многоквартирного дома, расположенного в Щёлкове по адресу: Фряновское шоссе, 64. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили в 1955 году, его общая площадь составляет около 150 квадратных метров.
«Со временем здание обветшало. Жильцов оттуда расселили в рамках договора о комплексном развитии территории, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время ведётся демонтаж строительных конструкций. Завершить снос планируют в марте текущего года.
Ранее на Фряновском шоссе снесли три аварийных многоквартирных дома: № 36, №44 и № 48 в общей сложности на 20 квартир.