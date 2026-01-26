Достижения.рф

В Щёлкове начали сносить одноэтажный аварийный дом на Фряновском шоссе

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Рабочие приступили к сносу аварийного одноэтажного многоквартирного дома, расположенного в Щёлкове по адресу: Фряновское шоссе, 64. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Дом построили в 1955 году, его общая площадь составляет около 150 квадратных метров.

«Со временем здание обветшало. Жильцов оттуда расселили в рамках договора о комплексном развитии территории, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В настоящее время ведётся демонтаж строительных конструкций. Завершить снос планируют в марте текущего года.

Ранее на Фряновском шоссе снесли три аварийных многоквартирных дома: № 36, №44 и № 48 в общей сложности на 20 квартир.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0