Подмосковным округам передали восемь школьных автобусов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Восемь автобусов для перевозки детей в школу передали пяти округам Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Автобусы получили городские округа Ступино и Коломна, а также муниципальные округа Чехов, Волоколамский и Егорьевск. В школы на этом транспорте будут возить детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах», — говорится в сообщении.В частности, округу Чехов передали два автобуса на 31 место, округу Ступино — два автобуса на 31 и 22 места, Коломна также получила два автобуса на 31 и 22 места, а Волоколамскому округу и Егорьевску переадли по одному автобусу на 22 и 31 место соответственно.
В министерстве отметили, что в прошлом году 23 подмосковным округам передали 31 автобус для подвоза детей в школы.
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