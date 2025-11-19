Подмосковным онлайн-сервисом по вызову стройотходов воспользовались 200 раз
Более 200 онлайн-заявок на вывоз строительных отходов подали через портал госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Услуга размещена на главной странице регионального госпортала в разделе «Сервисы».
«Для оформления заявки нужно пройти авторизацию на портале, выбрать услугу «Вывоз строительных отходов» и заполнить онлайн-форму. В заявке указывают адрес вывоза и свои контактные данные, ориентировочный объём отходов, режим въезда на территории, необходимость грузчиков и желаемую дату», — говорится в сообщении.После отправки заполненной формы с заявителем в течение одного рабочего дня свяжется специалист для согласования сроков и стоимости оказания услуги.