У напечатанного в 3D здравпункта в Одинцове началось благоустройство территории
Строительство фельдшерского здравпункта, созданного с помощью 3D-печати, завершается в посёлки Дубки Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время рабочие укладывают плитку и благоустраивают территорию около здания.
«Здравпункт в Дубках является первым в стране социальным объектом, возведённым с использованием 3D-печати. Процесс строительства состоит в послойном нанесении смеси и формировании несъёмной опалубки для последующего заполнения теплоизоляционным материалом», — говорится в сообщении.В здании уже подключили отопление, смонтировали пульты поста охраны. Сейчас продолжаются пуско-наладочные работы. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца года.