У напечатанного в 3D здравпункта в Одинцове началось благоустройство территории

19 ноября 2025, 15:27

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство фельдшерского здравпункта, созданного с помощью 3D-печати, завершается в посёлки Дубки Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время рабочие укладывают плитку и благоустраивают территорию около здания.





«Здравпункт в Дубках является первым в стране социальным объектом, возведённым с использованием 3D-печати. Процесс строительства состоит в послойном нанесении смеси и формировании несъёмной опалубки для последующего заполнения теплоизоляционным материалом», — говорится в сообщении.