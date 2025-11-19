Жалобы по коммуналке и подъездам взяли в работу в Павловском Посаде

19 ноября 2025, 14:43

Замглавы Администрации Павлово-Посадского округа Александр Белоусов провёл личный приём. На встречу пришли шесть жителей с бытовыми и коммунальными вопросами. По каждому обращению определили конкретные задачи и дальнейшие шаги их решения, сообщили в местной Администрации.

​Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа



​Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа



Жительнице микрорайона «Зелёный Берег» пояснили, что газификацию улицы Родниковая запланировали на 2027 год. Также согласовали место под новую контейнерную площадку для ТКО — её сделают больше и удобнее.Житель улицы Калинина пожаловался на качество воды. Специалисты проведут выездное обследование и возьмут пробы на лабораторный анализ. По вопросу перерасчёта за отопление женщине объяснили порядок начислений по общедомовому прибору учёта и причины изменений в платёжке.Другой заявитель сообщил о проблемах в подъезде — сломанных окнах, отсутствии ремонта и уборки. Подъезд внесут в план капремонта на следующий год. На этой неделе назначили встречу жильцов с Администрацией, чтобы определить план первоочередных работ.Просьбу спилить аварийные деревья у СНТ «Урожай» по улице 1 Мая приняли в работу — деревья уберут в течение недели. Житель, пожаловавшийся на запах канализации в подвале, договорился с управляющей компанией о выезде на место. Специалисты также проветрят подвальное помещение.По каждому обращению организована обратная связь — жителей будут информировать о ходе и результатах работ.