Жалобы по коммуналке и подъездам взяли в работу в Павловском Посаде
Замглавы Администрации Павлово-Посадского округа Александр Белоусов провёл личный приём. На встречу пришли шесть жителей с бытовыми и коммунальными вопросами. По каждому обращению определили конкретные задачи и дальнейшие шаги их решения, сообщили в местной Администрации.
Жительнице микрорайона «Зелёный Берег» пояснили, что газификацию улицы Родниковая запланировали на 2027 год. Также согласовали место под новую контейнерную площадку для ТКО — её сделают больше и удобнее.
Житель улицы Калинина пожаловался на качество воды. Специалисты проведут выездное обследование и возьмут пробы на лабораторный анализ. По вопросу перерасчёта за отопление женщине объяснили порядок начислений по общедомовому прибору учёта и причины изменений в платёжке.
Другой заявитель сообщил о проблемах в подъезде — сломанных окнах, отсутствии ремонта и уборки. Подъезд внесут в план капремонта на следующий год. На этой неделе назначили встречу жильцов с Администрацией, чтобы определить план первоочередных работ.
Просьбу спилить аварийные деревья у СНТ «Урожай» по улице 1 Мая приняли в работу — деревья уберут в течение недели. Житель, пожаловавшийся на запах канализации в подвале, договорился с управляющей компанией о выезде на место. Специалисты также проветрят подвальное помещение.
По каждому обращению организована обратная связь — жителей будут информировать о ходе и результатах работ.
