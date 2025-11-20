В Подмосковье почти 3 000 схем рекламного оформления согласовали онлайн

20 ноября 2025, 10:53

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области жители и предприниматели всё чаще согласуют схемы информационно-рекламного оформления онлайн. На регпортале подали уже почти 3 000 таких заявлений, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.