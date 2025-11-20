В Подмосковье почти 3 000 схем рекламного оформления согласовали онлайн
В Московской области жители и предприниматели всё чаще согласуют схемы информационно-рекламного оформления онлайн. На регпортале подали уже почти 3 000 таких заявлений, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.
Схема помогает сохранить единый и аккуратный облик фасадов. В документ включают размеры, расположение вывесок и других рекламных конструкций — чтобы они не закрывали архитектурные элементы и соответствовали требованиям муниципалитета.
Получить услугу можно в разделе «Развитие бизнеса» на региональном портале госуслуг. Заявителям достаточно авторизоваться, выбрать округ и заполнить короткую онлайн-форму. Заявки принимают от физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Процедура бесплатная. Специалисты рассматривают документы в течение 15 рабочих дней, а итоговое решение приходит в личный кабинет заявителя.
Читайте также: