В Подмосковье задержали банду магазинных воров

10 августа 2026, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Трёх мужчин в возрасте от 24 до 26 лет задержали в Дмитрове по подозрению в серии краж товаров из продуктовых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





На злоумышленников наткнулись случайно. Патруль ДПС остановил на улице Семенюка такси для проверки документов. Правоохранители заметили, что водитель и двое пассажиров сильно нервничают, а салон и багажник забиты пакетами с продуктами, внятно объяснить происхождение которых проверяемые не смогли. Тогда сотрудники ДПС решили доставить всех троих в отделение полиции.





«Оперативники выяснили, что все продукты мужчины украли из магазинов несколько часов назад. Они действовали так: двое членов банды заходили в торговый зал, прятали в рюкзаки кофе, шоколад, сыр и детское питание и выносили всё, не оплатив. На улице их ждал знакомый таксист, он помогал складывать украденное в машину и отвозил к следующей точке», — говорится в сообщении.