На пляже Можайского округа провели рейд по безопасности
Рейд по безопасному отдыху у воды провели на пляже у деревни Красновидово Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В рейде приняли участие сотрудники полиции, МЧС и окружной администрации.
«С отдыхающими проводили беседы и раздали около 60 тематических листовок с правилами поведения на пляжах. Особое внимание при этом уделялось безопасности детей. Взрослым напомнили, что ребёнок ни в коем случае не должен оставаться рядом с водой без присмотра», — говорится в сообщении.В ходе рейда проверяющие заметили одного нарушителя: он купался в неположенном месте. Мужчине объяснили, что за это предусматривается штраф.
Ранее сообщалось, что в Балашихе спасатели нашли двух подростков, заблудившихся в лесу на самокатах.