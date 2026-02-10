Подмосковным проектировщикам напомнили о поправках в Градостроительный кодекс РФ

10 февраля 2026, 14:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В России с 10 февраля вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс РФ, касающиеся подготовки проектов межевания территории (ПМТ) для перераспределения участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Об этом проектировщикам напомнили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.





В ведомстве отметили, что поправки особенно актуальны для Подмосковья, так как здесь особенно высока потребность в упорядочивании границ.





«Целью межевания территории может быть исключение чересполосицы, изломанности границ и других недостатков, препятствующих рациональному использованию участков и охране земли», — говорится в сообщении.