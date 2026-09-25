Подмосковным производителям откроют новые экспортные возможности на рынке Узбекистана

25 сентября 2026, 10:24

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхоза Московской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает о формировании делегации представителей АПК региона для участия в деловой миссии российских экспортеров. Мероприятие, организованное ведомством и центром «Агроэкспорт», пройдет в Ташкенте с 18 по 20 ноября 2026 года.







По информации областного Минсельхозпрода, наибольшим спросом на местном рынке пользуются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая, мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, напитки, рыба, морепродукты и удобрения.



Программа визита включает пленарные заседания, круглые столы и работу демонстрационно-дегустационной зоны. Центральным событием станут индивидуальные B2B-переговоры с узбекскими импортерами, дистрибьюторами и представителями ритейла. Кроме того, запланировано обсуждение взаимодействия с торговыми сетями и маркетплейсами республики.



Участие в миссии бесплатное и позволит подмосковным производителям напрямую презентовать свою продукцию, оценить спрос и расширить экспортную географию.