В Подмосковье засеяли уже более 56 000 гектаров озимых культур
В Московской области продолжают сев озимых культур, урожай которых получат в следующем году. В регионе уже засеяли более 56 000 гектаров, уточнили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
В отличие от яровых, озимые высевают осенью. За зиму они проходят цикл развития под снегом, а весной трогаются в рост раньше яровых культур, что позволяет получить более ранний урожай.
«Сейчас засеяли 57% от запланированных на сезон 99 500 гектаров. Основную долю занимают озимые зерновые, в основном пшеница и рожь. Помимо этого, аграрии уже почти завершили сев озимого рапса на площади более 21 000 гектаров. Масличная культура используется для производства растительного масла и кормов», – рассказали в ведомстве.
Там назвали успешное проведение кампании важным этапом в подготовке к урожаю 2027 года и залогом продовольственной безопасности региона.