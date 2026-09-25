В Подмосковье засеяли уже более 56 000 гектаров озимых культур

25 сентября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области продолжают сев озимых культур, урожай которых получат в следующем году. В регионе уже засеяли более 56 000 гектаров, уточнили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





В отличие от яровых, озимые высевают осенью. За зиму они проходят цикл развития под снегом, а весной трогаются в рост раньше яровых культур, что позволяет получить более ранний урожай.

«Сейчас засеяли 57% от запланированных на сезон 99 500 гектаров. Основную долю занимают озимые зерновые, в основном пшеница и рожь. Помимо этого, аграрии уже почти завершили сев озимого рапса на площади более 21 000 гектаров. Масличная культура используется для производства растительного масла и кормов», – рассказали в ведомстве.

