В детском лагере «Литвиново» вновь начал работу палаточный лагерь

17 июня 2025, 21:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковном лагере «Литвиново», где для детей участников спецоперации организована летняя оздоровительная кампания, начал работу палаточный лагерь. На днях в лагере стартовала вторая смена, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Этот проект уже успешно запускали в прошлом году.

«Каждый год в одном из лучших лагерей региона отдыхают более 3 тыс. детей участников СВО. Первая смена проходила с 30 мая и оставила у ребят яркие впечатления. На днях 500 детей заехали в лагерь на вторую смену, а ещё 70 открыли первую смену в палаточном лагере», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.