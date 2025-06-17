В детском лагере «Литвиново» вновь начал работу палаточный лагерь
В подмосковном лагере «Литвиново», где для детей участников спецоперации организована летняя оздоровительная кампания, начал работу палаточный лагерь. На днях в лагере стартовала вторая смена, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Этот проект уже успешно запускали в прошлом году.
«Каждый год в одном из лучших лагерей региона отдыхают более 3 тыс. детей участников СВО. Первая смена проходила с 30 мая и оставила у ребят яркие впечатления. На днях 500 детей заехали в лагерь на вторую смену, а ещё 70 открыли первую смену в палаточном лагере», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как уточнили в министерстве, в лагере созданы все условия для комфортного отдыха – организованы пятиразовое питание, спортивные игры, развлекательные мероприятия и творческие мастер-классы.
Ребята размещаются по 10 человек в просторных утеплённых палатках с походными кроватями. Сбалансированное питание организовано в столовой оздоровительного комплекса.
Программа смены разработана вместе с МЧС России по Московской области. В течение 14 дней участников ждут элементы начальной военной подготовки, занятия на скалодроме и полосе препятствий, спортивное ориентирование, пожарно-прикладной спорт с профессиональными инструкторами и тренировки по плаванию в бассейне.
Подробную информацию о лагере «Литвиново» и правила получения путёвки для детей участников спецоперации можно найти на портале «Детские лагеря в Подмосковье».