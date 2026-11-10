Подмосковным работодателям положена субсидия за трудоустройство новых сотрудников
Работодатели Московской области могут получить субсидию на 422 000 рублей за трудоустройство каждого сотрудника из другой местности. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Поддержка доступна приоритетным предприятиям, включённым в специальный перечень, утверждённый распоряжением правительства Подмосковья.
«Программа субсидирования найма – реальный инструмент, который позволяет работодателям региона закрывать вакансии за счёт привлечения специалистов с других территорий. Мы заинтересованы в том, чтобы подмосковные предприятия находили нужных сотрудников, а люди, решившие переехать на новое место, чувствовали поддержку», – пояснил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.Программа распространяется на случаи, когда работодатель принимает на работу кандидата, переехавшего из другого региона или в пределах Московской области не менее чем за 50 километров.
Для получения субсидии работодателю нужно выполнить несколько шагов: подать заявку на подбор персонала на портале «Работа в России»; трудоустроить сотрудника при содействии службы занятости; заключить соглашение о предоставлении таких мер финансовой поддержки, как компенсация затрат на проезд, аренда жилья и другие выплаты.
Затем можно обратиться за субсидией в Социальный фонд России.