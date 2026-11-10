В Подмосковье за пять лет по Народной программе построят 110 детсадов
Жители Подмосковья внесли в этом году в новую Народную программу «Единой России» около 74 000 наказов по теме образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Это почти в два раза меньше, чем в 2021 году. Эксперты связывают это с масштабным развитием социальной инфраструктуры региона. До конца текущего года в Подмосковье планируют построить ещё 26 новых детсадов и провести капремонт 38 дошкольных учреждений.
В балашихинском микрорайоне Купавна после капремонта открылся детский сад №5 «Кораблик» на 135 мест. Там воспитываются в основном дети военнослужащих и медработников. За примерно 40 лет существования здания в саду впервые провели полноценный капремонт. Качество работ оценил председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
«Проведён большой объем работ – обновлены инженерные системы, вентиляция, оконные блоки, сантехника, установлено необходимое оборудование. Но главная оценка результата – это счастливые лица детей, родителей и сотрудников. В этом году в Подмосковье уже ввели в эксплуатацию после капремонта 35 детских садов, ещё три
планируем открыть до конца года», – сказал Брынцалов.
В здании переоснастили пищеблок, а актовый зал превратили в многофункциональное пространство для спорта, творчества и праздников.
«Завершения ремонта ждали почти год. В такое здание приятно приходить. Здесь все новое: игровые, спальни, кроватки и санузлы. Оформили
прекрасно, уютно, со вкусом. Внучка говорит, что в саду вкусно кормят, появилось много игрушек, электронные доски и телевизоры. Всё это очень важно как для образовательного процесса, так и для настроения», – поделилась бабушка воспитанницы детского сада Елена Куркина.
Всего в этом году в Балашихе обновляют четыре учебных заведения – школу школу и три детсада. В Долгопрудном к приёму 223 воспитанников готовится детский сад «Берёзка». В нём откроют девять логопедических и две ясельные группы.
«Нашу «Берёзку» не узнать ни снаружи, ни внутри! Ощущение, что находишься в большом современном детском центре. Уверена, что ребята будут в восторге», – отметила мама четырёхлетней Веры Виктория Лопухина.
За пять лет по Народной программе «Единой России» в Московской области построили 167 новых детских садов и капитально отремонтировали 97. В ближайшие пять лет в регионе планируется построить ещё 110 детсадов на 50 тысяч мест. Особое внимание уделят обеспечению местами малышей от полутора лет.
В новую Народную программу в 2026 году жители Подмосковья внесли свыше 920 тысяч инициатив, 8% из которых касаются образования.