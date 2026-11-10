В Подмосковье за пять лет по Народной программе построят 110 детсадов

10 ноября 2026, 15:31

оригинал Фото: пресс-службе отделения «Единой России» в Балашихе

Жители Подмосковья внесли в этом году в новую Народную программу «Единой России» около 74 000 наказов по теме образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.





Это почти в два раза меньше, чем в 2021 году. Эксперты связывают это с масштабным развитием социальной инфраструктуры региона. До конца текущего года в Подмосковье планируют построить ещё 26 новых детсадов и провести капремонт 38 дошкольных учреждений.



Фото: пресс-службе отделения «Единой России» в Балашихе

В балашихинском микрорайоне Купавна после капремонта открылся детский сад №5 «Кораблик» на 135 мест. Там воспитываются в основном дети военнослужащих и медработников. За примерно 40 лет существования здания в саду впервые провели полноценный капремонт. Качество работ оценил председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

«Проведён большой объем работ – обновлены инженерные системы, вентиляция, оконные блоки, сантехника, установлено необходимое оборудование. Но главная оценка результата – это счастливые лица детей, родителей и сотрудников. В этом году в Подмосковье уже ввели в эксплуатацию после капремонта 35 детских садов, ещё три

планируем открыть до конца года», – сказал Брынцалов.

Фото: пресс-службе отделения «Единой России» в Балашихе

«Завершения ремонта ждали почти год. В такое здание приятно приходить. Здесь все новое: игровые, спальни, кроватки и санузлы. Оформили

прекрасно, уютно, со вкусом. Внучка говорит, что в саду вкусно кормят, появилось много игрушек, электронные доски и телевизоры. Всё это очень важно как для образовательного процесса, так и для настроения», – поделилась бабушка воспитанницы детского сада Елена Куркина.

Фото: пресс-службе отделения «Единой России» в Балашихе

«Нашу «Берёзку» не узнать ни снаружи, ни внутри! Ощущение, что находишься в большом современном детском центре. Уверена, что ребята будут в восторге», – отметила мама четырёхлетней Веры Виктория Лопухина.