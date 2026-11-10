В Павловском Посаде поздравили с 95-летием труженицу тыла Антонину Маралкину
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов поздравил с 95-летием коренную жительницу Павловского Посада, труженицу тыла Антонину Иосифовну Маралкину. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Юбиляру передали персональное поздравление от президента России Владимира Путина.
«Антонина Иосифовна родилась 9 ноября 1931 года в деревне Михалёво Павлово-Посадского округа в дружной многодетной семье. Детство пришлось на предвоенные и военные годы. Окончив четыре класса, уже в 16 лет Маралкина устроилась ткачихой на фабрику в деревне Кузнецы. Там занималась изготовлением шёлковых платков. Их отправляли на Павлово‑Покровскую фабрику, где вручную оплетали кистями и готовили к экспорту», – рассказали в пресс-службе.
Вместе с мужем Николаем Никитичем, который трудился на фабрике в Бунькове, они вырастили сына и дочь, создали крепкую семью.
Сегодня Антонина Иосифовна – вдова. Но её окружают заботой родные – двое детей, две внучки, внук, три правнука и правнучка. В кругу этой большой семьи она встречает юбилей.