Подмосковным ресурсоснабжающим организациям передали 350 единиц спецтехники

30 декабря 2025, 19:37

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев вручил ключи от последней в этом году партии аварийно-восстановительной техники ресурсоснабжающим организациям. Церемония прошла на территории комплекса правительства Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.





Таким образом, завершился этап первой масштабной закупки в сфере ЖКХ региона.



Ресурсоснабжающие предприятия получили три вида машин. Это компактные автомобили на базе «ГАЗель NEXT» для оперативных выездов в районах с разветвлённой инфраструктурой; универсальные машины на шасси «Соболь NN» с полным приводом для работы в сложных условиях и крупногабаритные «ГАЗон NEXT» с увеличенной грузоподъемностью.

«Эффект, который видим от новой техники, – оперативное реагирование на жалобы жителей в муниципалитетах. Преимущество новых илососов, авариек, экскаваторов – в скорости и снижении затраченных ресурсов не только на проведение профилактических работ, но и на устранение технических инцидентов», – поделился Кирилл Григорьев