В Подмосковье строят 30 очистных сооружений по нацпроекту
Около 30 очистных сооружений строят в Московской области в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом президенту России Владимиру Путину доложил губернатор региона Андрей Воробьёв. Встречу транслировал телеканал «Россия 24».
Глава Подмосковья отметил, что развитие инфраструктуры ЖКХ ведётся в разных направлениях.
«Очистные сооружения по национальному проекту «Экология» мы строим очень масштабно. Около 30 крупных очистных сооружений. И ещё один важный аспект связан с датчиками, которые позволяют в режиме реального времени следить за работой оборудования, за ключевыми параметрами. Для работы в этой системе мы полностью трансформируем диспетчерские службы», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что в трёхлетний период в регионе должны радикально обновить системы водоснабжения, водоотведения, тепло- и энергоснабжения.