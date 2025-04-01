Подмосковным сервисом «Смежник» с начала года воспользовались 17 тыс. раз

Сервис «Смежник», размещённый на Геопортале Московской области, позволяет узнать в онлайн-режиме, граничит ли земельный участок с лесным фондом. За первый квартал текущего года в сервис поступило около 17 тысяч обращений, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.