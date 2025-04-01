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Подмосковным сервисом «Смежник» с начала года воспользовались 17 тыс. раз

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Сервис «Смежник», размещённый на Геопортале Московской области, позволяет узнать в онлайн-режиме, граничит ли земельный участок с лесным фондом. За первый квартал текущего года в сервис поступило около 17 тысяч обращений, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Сервис «Смежник» работает в регионе уже четыре года, за это время пользователи обратились к ресурсу более 400 тысяч раз. За первый квартал 2025 года было зафиксировано 17 тысяч обращений, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для получения информации через сервис достаточно внести кадастровый номер участка», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Владельцы земельных участков, примыкающих к лесам, должны соблюдать особые меры пожарной безопасности: очищать территорию от сухой травы, валежника и других горючих материалов на полосе не менее десяти метров от границ леса, либо отделить свой участок от леса минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или другим противопожарным барьером. Эти меры защитят леса области от огня, а владельцев примыкающих к лесу участков — от крупных штрафов.

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В Подмосковье началась обработка почв под посадку лесов
01 апреля 2025, 11:47

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Обработка почв под весеннюю посадку лесных культур стартовала в Московской области, всего в рамках этого мероприятия планируется обработать около 50 гектаров, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«К обработке почв приступили Сергиево-Посадский-Московский, Луховицкий-Ступинский, Орехово-Зуевский и Клинский-Истринский учебно-опытные филиалы Центрлесхоза, подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области», — отметил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве добавили, что лесные культуры — это искусственно созданные путём посадки или посева лесные насаждения. Обработка почв для них производится в большинстве случаев механически — при помощи машин или орудий.

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Жителям Подмосковья рассказали об уровне пожарной опасности в лесах региона
01 апреля 2025, 11:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В ближайшие три для в лесах Московской области ожидается средний и низкий уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Во вторник, 1 апреля, на большинстве лесных территорий Московской области ожидается III — средний — класс пожарной опасности. Кроме того, более низкий — второй — класс пожарной опасности ожидается в шести лесничествах: это «Русский лес», Шатурское, Ступинское, Виноградовское, Подольское и Луховицкое. А в Егорьевском лесничестве пожарная опасность отсутствует», — говорится в сообщении.
2 и 3 апреля уровень пожарной опасности снизится: на большей части ожидается первый класс пожарной опасности, указывающий на крайне малую вероятность возгораний. Исключение составит Талдомское лесничество, где ожидается второй класс пожарной опасности.

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#лес
#лесные пожары
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#подмосковье
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Житель Балашихи ограбил местный продуктовый магазин
01 апреля 2025, 11:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Ранее судимый 28-летний житель Балашихи вытащил деньги из кассы продуктового магазина и сбежал, полицейские сумели задержать злоумышленника, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл в продуктовом магазине, расположенном на улице Маяковского в Балашихе. Мужчина зашёл туда вечером, увидел, что продавца, а также других покупателей нет, и пробрался за прилавок. В этот момент из подсобки вышла сотрудница магазина. Злоумышленник потащил её к кассе, но женщина вырвалась и убежала. А мужчина забрал деньги и скрылся», — говорится в сообщении.
Полиция начала розыск и задержала злоумышленника по месту жительства. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Грабёж» и оставили под стражей до суда.

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#полиция
#мвд московской области
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В Ступине обсудили поддержку участников и ветеранов СВО
01 апреля 2025, 10:56

Пресс-служба администрации г.о. Ступино

Встреча, посвящённая поддержке бойцов СВО, состоялась в округе Ступино, в ней приняли участие глава округа Сергей Мужальских, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, военный комиссар Юрий Быль и начальником окружного управления социального развития №13 Ирина Носова, а также ветераны и участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сергей Мужальских сообщил, что в настоящее время в зоне СВО служат более 800 жителей округа, а также рассказал о сборе гуманитарной помощи.

«С начала года округ собрал и отправил более двух тонн гуманитарного груза нашим защитникам, в прошлом году — около 50 тонн», — сказал Сергей Мужальских.
Кроме того, глава округа напомнил о мерах поддержке участников СВО и их семей, в которые входит оказание психологической и юридической помощи, первоочередное направление на медицинскую реабилитацию, бесплатное соцобслуживание на дому, а для детей — внеочередное зачисление в детсады, бесплатное посещение секций и школьное питание и пр.

Участники встречи обсудили помощь в трудоустройстве для участников СВО, получение ими социальных выплат и ряд других актуальных тем. Муниципальные власти также заверили, что будут оказывать всестороннюю поддержку местному отделению Ассоциации ветеранов СВО.

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В Подмосковье открылась онлайн-запись в школу
01 апреля 2025, 10:35

Фото: istockphoto.com/Zhang Shu

Первая волна записи в школы Московской области стартовала во вторник, 1 апреля, записать ребёнка можно через подмосковный портал госуслуг или мобильное приложение «Добродел», сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Приём заявок на запись в школу в первую волну продлится до 30 июня включительно. Запись открыта для будущих первоклассников, которые пойдут в школу по месту регистрации, а также для детей с льготным зачислением», — говорится в сообщении.
На областном портале госуслуг записать ребёнка в школу можно в разделе «Образование», подразделе «Образование детям». А в приложении «Добродел» следует набрать в строке поиска «Запись в школу».

В министерстве добавили, что записать ребёнка в школу не по месту регистрации можно будет с 6 июля.

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