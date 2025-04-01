Подмосковным сервисом «Смежник» с начала года воспользовались 17 тыс. раз

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Сервис «Смежник», размещённый на Геопортале Московской области, позволяет узнать в онлайн-режиме, граничит ли земельный участок с лесным фондом. За первый квартал текущего года в сервис поступило около 17 тысяч обращений, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Сервис «Смежник» работает в регионе уже четыре года, за это время пользователи обратились к ресурсу более 400 тысяч раз. За первый квартал 2025 года было зафиксировано 17 тысяч обращений, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для получения информации через сервис достаточно внести кадастровый номер участка», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Владельцы земельных участков, примыкающих к лесам, должны соблюдать особые меры пожарной безопасности: очищать территорию от сухой травы, валежника и других горючих материалов на полосе не менее десяти метров от границ леса, либо отделить свой участок от леса минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или другим противопожарным барьером. Эти меры защитят леса области от огня, а владельцев примыкающих к лесу участков — от крупных штрафов.
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